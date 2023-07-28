ابتعد عن هذه الأطعمة إذا كنت تعانى من القولون العصبى

هناك عدد من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعانى من القولون العصبى، لأنها تزيد من الالتهابات وألم المعدة، نتعرف في هذا التقرير على أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها لمرضى القولون العصبى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب معدي معوي يؤثر على الأمعاء الدقيقة والغليظة، ويسبب أعراضًا مثل تقلصات البطن وتغيرات في عادات الأمعاء الطبيعية.ويعد القولون العصبي اضطرابًا في تفاعل الأمعاء والدماغ ، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال بين الدماغ والأمعاء .

علامات وأعراض القولون العصبي



يمكن أن تشمل أعراض القولون العصبي

ألم في البطن أو تقلصات أو انتفاخ

الغازات الزائدة

الإسهال أو الإمساك أو نوبات متناوبة من كل منهما

مخاط في البراز

أطعمة يجب تجنبها لمرضى القولون العصبى

​الجلوتين

يوجد الجلوتين في الخبز والمكرونة، لذا يجب تجنب الجلوتين لمرضى القولون العصبى.