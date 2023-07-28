إعدام 2559 كيلو من الأغذية و320 عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بشن حملات تفتيشية على 331 منشأة تبين أن 59 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 212 محضرا، وسحب 26 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 2559 كيلو من أغذية متنوعة و320 علبة عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.