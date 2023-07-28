إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة الإتجار في النقد الاجنبى بالموسكى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة وسط القاهرة، إحالة تاجر لمحكمة الجنايات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى العملة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وعثرت قوات الأمن بجوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروعا فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالإشتراك مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.