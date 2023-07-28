أزهر دمياط يعلن أسماء أوائل المحافظة للثانوية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط عن أسماء أوائل المحافظة بالثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة، وذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية الأزهرية أمس.

وتضمنت قائمة أوائل محافظة دمياط بالثانوية الأزهرية خمسة طلاب بقسم العلمي، وخمس طالبات بقسم الأدبي، وطالبين بقسم الأدبي "كفيف" .

وأعدت الإدراة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط، قائمة أوائل المحافظة للثانوية الأزهرية بعد اعتماد النتيجة ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب من أجل الاعلان عن أوائل المحافظة.

ومن جانبه تقدم فضيلة الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، بالتهنئة لكافة الطلاب، مؤكدا أنه لا يزال أمامهم الكثير من الأهداف التي لابد من تحقيقها خلال الفترة المقبلة لاسيما التعليم الجامعي.

وكانت الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق عن خطوات تقديم التظلمات وتحديد موعدها والتي جاءت على النحو التالي.

طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة، أما في حال رغبة الطالب في الحصول على اعتماد وزارة الخارجية فعليه أن يتوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة

بالنسبة لقاعدة البيانات فسيتم تحديثها دوريا وفق التعديلات الطارئة ونتائج الطعون بالتنسيق الدائم بين الجهات المختصة بالأزهر، وفيما يخص فتح باب التظلمات على النتيجة فسيتم ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023م، وستفعل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة مائة جنيه.

وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح.