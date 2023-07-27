وزير الداخلية الجزائرى: إخماد جميع الحرائق التى شهدتها عدة مدن

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أعلن وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، إخماد جميع الحرائق التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية.

وأوضح مراد - خلال إشرافه، اليوم بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة - أنه تم إخماد جميع الحرائق، التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، مضيفا أن آخر حريق تم إخماده بعد ظهر الأربعاء.

وأضاف وزير الداخلية الجزائري أنه تم تسجيل أكثر من 140 حريقا على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد.

كما جدد الوزير الجزائري تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه الحرائق من المدنيين والعسكريين.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت - في بيان أمس - أن حصيلة ضحايا الحرائق، التي مست عدة مدن جزائرية بلغت 34 شهيدا، من بينهم 10 عسكريين.