هشام بدر: الأمم المتحدة أعلنت "المشروعات الخضراء الذكية" من أنجح مبادرات cop27

القليوبية إبراهيم سالم

قال السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه سعيد بالتواجد بمحافظة القليوبية للحديث عن المبادرة وتشجيع المواطنين علي التقدم بالمشروعات بالمبادرة، موضحا أن المبادرة جاءت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأضاف السفير هشام بدر، أن الأمم المتحدة أعلنت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أنجح المبادرات التي خرجت من مؤتمر المناخ cop27، فهى عبارة عن تجسيد للحلول البيئية ليستفيد منها كل المواطنين على اختلاف فئاتهم.

وناشد السفير هشام بدر، المواطنين والباحثين في كل محافظات مصر بسرعة التقدم المشروعات التى تخدم المناخ وتسعين لتقديم الحلول المستدامة ومشروعات الاستثمار في الفئات ال 6 التى تشملهم المبادرة الوطنية، مشيرا إلي أنه بلغ عدد المشروعات المقدمة للمبادرة خلال العام الماضى 6300 مشروعا فى الفئات الـ6، وفاز منهم 162 مشروعا، وتم تنقية 18 مشروعا مكتملة الأوصاف منهم مشروعان فائزان من محافظة القليوبية وهما مشروع "اكبسني"، ومشروع زراعى تنموى آخر.

واستطرد، أن الفائزين ال18 تم تكريمهم من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم منحهم مكافأت مالية كبيرة، وتم التنسيق لهم مع الأمم المتحدة للتدريب، وأيضا تم استضافتهم من قبل مؤتمر المناخ.