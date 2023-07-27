نائب رئيس الجامعة يتفقد مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان- لمن لم يسبق لهم التقدم من الراغبين في الالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتقدمون مباشرة بأوراقهم إلى مكتب التنسيق، بمقره بكلية الصيدلة " المبني الجديد" بمقر الجامعة الجديدة، بعد التسجيل الإلكتروني على موقع الجامعة الأهلية، يومياً من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، إلى موعد أقصاه 24 أغسطس القادم.

وتفقد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يرافقه الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي والسادة أمناء الجامعة المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، سير عملية تقديم المستندات للطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق بالجامعة.

وأفاد الدكتور عادل حسن أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأية كلية بأية جامعة أهلية.

وأشارعادل حسن، إلى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية، وذلك وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور تامر حسنين، أن التسجيل الإلكتروني متاح على مدار الساعة، ويتبعه تسليم المستندات بمكتب التنسيق بالجامعة، مؤكداً على تواجد أفراد من الدعم الفني بوحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس ؛ لمساعدة المتقدمين في حل أية مشاكل فنية قد تطرأ أثناء التسجيل الإلكتروني، وكذلك المساعدة على تعديل أية بيانات تم إدخالها بطريقة خاطئة، يتم اكتشافها أثناء مراجعة أوراق المتقدمين من قبل موظفي شئون الطلاب.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق يعمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.