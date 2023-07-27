مصرع 5 أطفال وإصابة 4 فى حادث تصادم بسوهاج

سوهاج: محمود مقبول

شهد طريق سوهاج – نجع حمادي، بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، قبل قليل، وقوع مصادمة بين سيارة أجرة ودراجة بخارية، عقب اختلال عجلة القيادة لدى السائق، مما نتج عنه مصرع 5 أطفال وإصابة 4 أخرين، أثناء عودتهم من المطار عقب توديع ذويهم للسفر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، ووجود متوفين ومصابين عقب سقوط السيارة داخل الترعة المجاورة للطريق.

تم الدفع بالمعدات وسيارات الإسعاف، وتم انتشال السيارة من داخل الترعة.

وبالفحص، تبين وفاة 5 أطفال هم: "خطاب م.م 4 سنوات، ومؤمن أ.م 10 سنوات، وأسامة أ.م 3 سنوات، ومحمد ع.أ 8 سنوات، ويوسف م.ه 7 سنوات"، وجميعهم يقيمون بناحية البرايدة، وتم إيداعهم بالمستشف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما نتج عن الحادث أيضًا، إصابة حسني ف.أ 50 سنة، وأسعد ع.م 45 سنة، ومؤمن م.م 40 سنة، ومدني ف.م 16 سن، وجميعهم يقيمون بذات العنوان، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث، عن تحطم أجزاء الموتوسيكل وأجزاء من السيارة، وانتقل رئيس المدينة والقيادات الأمنية، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وجار تحرير المحضر والعرض على النيابة.



جانب من آثار الحادث (1)



جانب من آثار الحادث (2)



جانب من آثار الحادث (3)



جانب من آثار الحادث (4)



جانب من آثار الحادث (5)



جانب من آثار الحادث (6)



جانب من آثار الحادث (7)



جانب من آثار الحادث (8)