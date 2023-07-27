مصرع شخصين فى البرازيل إثر انفجار ضخم داخل جمعية زراعية

فاطمة شوقى

لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة ومازال تسعة آخرون فى عداد المفقودين بعد الحريق الناجم عن انفجار وقع أمس الأربعاء فى جمعية تعاونية زراعية فى جنوب البرازيل.

وقام اتحاد الصحة لبلديات غرب ولاية بارانا، على الحدود مع الأرجنتين وباراجواي، بتأكيد أن شخصين لقيا حتفهما أثناء حريق في أحد مجمعات تعاونية C.Vale، الواقعة في بلدية بالوتينا، كما هناك تقارير تفيد بأن الوفيات وصل عددهم 4 أشخاص و30 شخص في عداد المفقودين ولكن لا توجد أي بيانات رسمية أكدت ذلك، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وبحسب المعلومات الواردة من إدارة الإطفاء في مكان الحريق ، فقد تم نقل الجرحى إلى المستشفيات في مدينتي كاسكافيل وتوليدو المجاورتين.

وشارك مجموعة من 35 رجل إطفاء وكلاب فى البحث في جهود الإنقاذ للعثور على أشخاص آخرين بين أنقاض الأكواخ المحترقة التي خزنت فول الصويا والذرة والقمح والكسافا والحليب والدجاج والأسماك، وقال الكونسورتيوم إن سلطات بارانا بدأت تحقيقات لتحديد سبب الانفجار.

تعتبر جيم فالي خامس أكبر تعاونية زراعية في البلاد ، مع 13000 موظف، وتعمل في ولايات بارانا وسانتا كاتارينا وريو راندي دو سول وماتو جروسو وماتو جروسو دو سول وأيضًا في باراجواي.