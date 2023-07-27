اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 01:26 ص
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فرنسا.. القبض على شخص هدد بقتل رئيسة الوزراء

الخميس، 27 يوليو 2023 01:00 ص
فرنسا.. القبض على شخص هدد بقتل رئيسة الوزراء رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن
وكالات

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أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بأن الشرطة ألقت القبض على شخص هدد بقتل رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرجل البالغ 30 عاما، من سكان بلدية كاريير سو بواسي في مقاطعة إيفلين القريبة من العاصمة باريس، حيث وجه رسائل عبر موقع الحكومة على الانترنت تضمنت تهديدات، بما فيها بقطع حنجرة بورن.

واعترف الموقوف بأنه وجه التهديدات متأثرا بالضغط النفسي على خلفية تعاطي الكحول والفقر والصدمة النفسية، جراء مقتل المراهق نائل ذي الأصول الأجزائرية على يد رجل شرطة أثناء محاولة توقيفه بضواحي باريس.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الرجل لم يبد المقاومة أثناء إلقاء القبض عليه، فيما لم يعثر على أي أسلحة في منزله.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم الخميس 27 يوليو.

وفي وقت سابق، كان الرجل قد وجه تهديدات إلى موظفي شركة تجارية، حيث عثرت الشرطة آنذاك على سكين كبير بعد تفتيش منزله.


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