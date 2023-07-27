اليوم السابع
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ضبط شخص مطلوب فى 142 سنة سجن بالقاهرة

الخميس، 27 يوليو 2023 01:17 م
ضبط شخص مطلوب فى 142 سنة سجن بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تردد (مقاول - مقيم بمحافظة الفيوم، والمحكوم عليه فى عدد (122) حبس جزئى ومستأنف "تبديد") بإجمالى مدة حبس بلغت (142) سنة، حال تردده على شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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