وقال شولجينوف فى مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الخميس، إن "شركات الغاز الروسية تبدي استعدادها للمشاركة في مشروعات لتوريد الغاز الطبيعي المسال وإنشاء البنية التحتية للغاز فى أفريقيا".

وأضاف أن الشركات الروسية وشركاء أفارقة لديهم متطلبات مسبقة فى قطاع النفط، للمشاركة فى الاستكشاف الجيولوجي وتطوير الحقول وتوطين التقنيات.

وتنعقد حاليا القمة الروسية-الأفريقية الثانية فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 27 و 28 يوليو تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية.