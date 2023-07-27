شاب يقتل شقيقه ويصيب والده بطعنات نافذة في مشاجرة بينهم بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أقدم شاب على قتل شقيقه، وأصاب والده بعدة طعنات نافذة بسلاح حاد في مشاجرة وقعت بينهم، قبل قليل بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز الضواحي بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الضواحي، يفيد ورود بلاغ بوقوع قضية قتل في أبو شحاتة بأبو عطوة، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة والده، وأن المتهم نجله، بسبب وقوع مشاجرة بينهم.

على الفور، توجهت القيادات الأمنية الي مكان وقوع الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.