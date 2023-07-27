اليوم السابع
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رئيس مدينة الشهداء: 6 مجمعات خدمات جديدة تقدم كافة الخدمات ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 27 يوليو 2023 06:00 ص
رئيس مدينة الشهداء: 6 مجمعات خدمات جديدة تقدم كافة الخدمات ضمن مبادرة حياة كريمة مجمع خدمات
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه يوجد 6 مجمعات خدمات بجميع أنحاء مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والذى تم تنفيذهم من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،  أنه تم الانتهاء من كافة المجمعات الخدمية بالمركز ويتم الآن تجهيزها على أعلى مستوى لتقدم كافة الخدمات للمواطنين.

وأشار أبو حطب أننا لدينا 6 وحدات محلية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بكل وحدة محلية مجمع خدمات يضم جميع الخدمات ومنها المجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعى.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حققت إنجازات كثيرة منها توفير حياة آدمية للمواطنين فى شتى المجالات سواء كان فى الصحة، التعليم، الكهرباء وشتى المجالات.

 

 

 

 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حياة كريمة

مركز الشهداء



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