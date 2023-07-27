اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 10:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعات الطرق والإسكان بالمدينة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:11 ص
رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعات الطرق والإسكان بالمدينة خلال الجولة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث يجري حالياً العمل بمشروع المرحلة الأولى من طرق الإسكان الاجتماعى بمنطقة 2350 فدانا بإجمالى 40 كم طولى طرق، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ  75٪؜ من المشروع، حوالى 30 كم طولى، ويحتوى المشروع على 250 ساحة انتظار لخدمة 1194 عمارة سكنية حيث تم الانتهاء من 170 ساحة انتظار وجارٍ استكمال الأعمال.
 
وأكد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أن أعمال تنسيق الموقع يتم تنفيذها حالياً، وتم الانتهاء من 86٪؜ من الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم عقد لقاءات باستمرار مع الشركات العاملة بالمشروع وحثهم على زيادة معدلات الإنجاز، حتى يتم الانتهاء بالجودة والمواصفات المطلوبة.
 
37317105-09ed-4b88-8ad8-271234db8b6f
 
واستكمل رئيس جهاز العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، حيث نبه على المسئولين بالجهاز بضرورة ترتيب لقاءات مع الشركات العاملة بالمشروعات لتذليل أية معوقات، والالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لحاجزيها.
 
كما تفقد رئيس الجهاز أعمال الزراعة الجارى تنفيذها بالمدينة، مشدداً على ضرورة إنهاء أعمال فرش النجيلة وتنسيق الأشجار واختيار الأنواع المناسبة منها حتى تكون المنطقة متنفسا لسكان المدينة والزائرين، وضرورة تنفيذ مناطق ألعاب مجانية بالأحياء السكنية لتوفير الناحية الترفيهية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستزيد نسبة الإشغال للوحدات السكنية وذلك لتشغيل المدارس بالمدينة وبعض الخدمات الأخرى، وأنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالقطاعات بسرعة إنجاز الأعمال لتوفير المسكن الملائم بالمدينة.
 
be40917f-827b-483d-b855-6dcc4d16f60c
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق العاصمه

مدن الجيل الرابع

مشروعات الطرق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة