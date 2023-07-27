رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعات الطرق والإسكان بالمدينة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث يجري حالياً العمل بمشروع المرحلة الأولى من طرق الإسكان الاجتماعى بمنطقة 2350 فدانا بإجمالى 40 كم طولى طرق، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 75٪؜ من المشروع، حوالى 30 كم طولى، ويحتوى المشروع على 250 ساحة انتظار لخدمة 1194 عمارة سكنية حيث تم الانتهاء من 170 ساحة انتظار وجارٍ استكمال الأعمال.

وأكد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أن أعمال تنسيق الموقع يتم تنفيذها حالياً، وتم الانتهاء من 86٪؜ من الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم عقد لقاءات باستمرار مع الشركات العاملة بالمشروع وحثهم على زيادة معدلات الإنجاز، حتى يتم الانتهاء بالجودة والمواصفات المطلوبة.

واستكمل رئيس جهاز العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، حيث نبه على المسئولين بالجهاز بضرورة ترتيب لقاءات مع الشركات العاملة بالمشروعات لتذليل أية معوقات، والالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لحاجزيها.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال الزراعة الجارى تنفيذها بالمدينة، مشدداً على ضرورة إنهاء أعمال فرش النجيلة وتنسيق الأشجار واختيار الأنواع المناسبة منها حتى تكون المنطقة متنفسا لسكان المدينة والزائرين، وضرورة تنفيذ مناطق ألعاب مجانية بالأحياء السكنية لتوفير الناحية الترفيهية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستزيد نسبة الإشغال للوحدات السكنية وذلك لتشغيل المدارس بالمدينة وبعض الخدمات الأخرى، وأنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالقطاعات بسرعة إنجاز الأعمال لتوفير المسكن الملائم بالمدينة.