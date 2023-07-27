حى المنتزة بالإسكندرية يعلن بدء تلقى طلبات تراخيص المحلات

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، بدء استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، لتلقى طلبات تراخيص المحال التجارية طوال الأسبوع، وذلك فى ضوء تفعيل قانون المحال التجارية، وتيسيراً على المستفيدين لسرعة توفيق أوضاعهم، و يتم التقديم للحصول على الترخيص اللازم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المنتزه أول وفقا للنماذج المعدة لذلك، مرفق بها المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص .

من جهة أخرى شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لاعادة الانضباط ورفع الإشغالات، حيث تم التحفظ على 4908 حالات أشغال متنوعة وغلق 5 محال تجارية مخالفة لموعد الغلق، جاء ذلك وفقا لتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول بشن الحملات اليومية لإزالة التعديات التى تحتل الأرصفة، وتعيق حركة المارة والعمل على إعادة الانضباط بنطاق الحى.

جاءت الحملة بتواجد مدير إدارة إشغال الطريق ، والمكتب الفنى للمحافظ والتدخل السريع وشرطة المرافق، ومسئول وحدة الإزالة الفورية ومعاونى إشغال الطريق والكول الأمنى.

وقامت الحملة برفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بكل من شارع البكباشى العيسوى ، شارع خالد بن الوليد، شارع اسكندر ابراهيم ، شارع امين خيرت الغندور، شارع صلاح الدين شعبان ، شارع 15 ، شارع جمال عبد الناصر .

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 4908 حالة إشغال متنوعة، فضلا عن غلق 5 محلات تجارية لم تلتزم بموعد الغلق المحدد .