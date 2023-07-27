حكاية شاب سيناوى بطل ألعاب قوى حقق مراكز أولى على مستوى الجمهورية.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

"محمد راضي فراج"، شاب من شمال سيناء، يواصل تألقه فى رياضة ألعاب القوى التى اكتسبها من طبيعة سيره على رمال سيناء بتضاريسها المختلفة، وحصد فيها مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كان آخرها المركز الأول في بطولة الجمهورية التى أُقيمت فى الإسماعيلية على استاد هيئة قناة السويس، والتى يبلغ طولها 5.55 متر.

وصرّح "محمد راضي" لـ "اليوم السابع" بأنه من أبناء قرية النجاح بمركز بئر العبد بشمال سيناء، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وانهى دراسته الثانوية الأزهرية، ويستعد لدخول الجامعة.

وأضاف أنه منتسب لنادى بئر العبد الرياضى، الذى فيه تم اكتشافه وتشجيعه كلاعب كرة قدم في الأساس، وتم إعداده وتشجيعه كبطل رياضي في العاب القوى لما يتميز به من السرعة والمهارة، وقد شارك في كل البطولات والمنافسات داخل المحافظة وخارجها خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأشار "راضي" إلى أن المراكز الأولى التي حققها بدأت في بطولة الجمهورية 100 متر عدو، وعُقِبَ ذلك بحصوله على المركز الثالث في بطولة الجمهورية 100 متر عدو، وأخيرًا حصل على المركز الأول في البطولة الجمهورية التي أُقيمت في الإسماعيلية قبل أيام .

وتابع، بأنه يعشق هذا النوع من الرياضة التي اكتسبها بالفطرة من طبيعة سيناء، وأنه يوميًا يقوم بالتدريب في الطبيعة، من خلال الجرى لمدة ساعة بلا توقف، حيث يقطع مسافة لا تقل عن 20 كيلو متر، على رمال وسيرا عبر التلال فى أجواء مفتوحة طبيعية تكسبه مزيد من المهارة وتحافظ على لياقته البدنية.

وأعرب "راضي" عن أمله في أن يواصل تألقه ونجاحه ويخوض المزيد من البطولات ويرفع اسم مصر في محافل عربية وعالمية، كما أن لديه أمنية وهي أن يصبح لاعب كرة قدم في أحد أعرق الأندية المصرية.

وأضاف بأنه سبق ولعب في نادي الزرقا بدمياط، وحاليا يلعب كرة قدم في نادي 6 أكتوبر بشمال سيناء، كما يتمنى تطوير مركز شباب قريته "النجاح"، بمركز بئر العبد من خلال إنشاء ملعب قانوني وصالة ألعاب قوى، حتى يتاح لكل شابٍ من أبناء القرية الفرصة لممارسة هوايته واكتشاف قدراته الرياضية.