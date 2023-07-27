حكاية أقدم مطحن بن بطنطا عمره 105 أعوام ومازال يستخدم التحميص اليدوى لإنتاج القهوة

الغربية مصطفى عادل

تُعد القهوة من أهم وأشهر المشروبات التي يعشقها الملايين والتي يحرصون على تناولها على مدار اليوم لما تتمتع به من مذاق خاص، ويختلف مذاق القهوة من شخص لأخر حسب نوع وتحويجة البن ولكن فى العموم عشق القهوة ليس له حدود.

وفى رحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تلك المنطقة القديمة العريقة التى تحكى عن أصالة وعبق التاريخ، وتشتهر بوجود عدد كبير من المحلات الحرفية القديمة، والتي مازالت محافظة على عاداتها منذ سنوات طويلة، رغم التطور التكنولوجي الكبير.

وفي محيط مسجد سيدي احمد البدوي تنبعث رائحة البن المحمص من داخل واحدة من أقدم مطاحن البن، والتي يتخطي عمرها 105عاما ومازالت تستخدم الطرق التقليدية فى تحميص البن، عن طريق وعاء اسطواني يوضع على شعلة من النار وبداخله البن الأخضر ويقوم العامل بالتقليب حتى يتأكد من تحميص البن بالدرجة المطلوبة.

يقول أحمد شديد المسئول عن المطحنه أن تحميص البن له اشتراطات خاصة ومراحل يجب اتباعها لانتاج التحويجة المطلوبة والتي تجذب الزبائن لها، مشيرا أنها تحتاج لشخص متمكن من المهنة حتى يستطيع انتاج منتج بجودة عالية.

وأضاف أنه يستخدم طريقة التحميص اليدوي رغم التطور التكنولوجي وظهور ماكينات التحميص الآلي، مشيرا أن التحميص اليدوي يشبه أفران العيش الفلاحي، فهي تعطي للبن طعم ورائحة ومذاق عالي، وأنه حرص علي استخدام هذه المطحنة حتي الآن، لما لها من مذاق خاص.

وأشار أن التحميص اليدوي يستغرق من 15 لـ 25 دقيقة، فى حال أن الكمية المراد تحميصها قليلة، وفى حال زيادة الكميات المراد تحميصها يزيد الوقت من 60 لـ 90دقيقة، وتختلف مدة التحميص حسب درجة البن المطلوبة سواء سادة أو وسط أو غامق.

وأضاف أن جده بدأ المشروع عام 1920 وتولي من بعده والده، وورثها عن والده ومازال نظام العمل قائم كما هو عليه فى بداية المشروع باستخدام التحميص اليدوي، مبينا أن الزبائن يترددن علي المحال ويتم تحميص البن أمامهم، ويكون خالي تماما من أي إضافات مثل الشعير، أو الذرة، أو الفول السوداني، ونواة البلح، بجانب إضافة مواد أخري، تعطي صلابة البن، وجميع هذه الأشياء يستخدمها البعض في الغش.

مختتما أنه بسبب احتفاظه بتحميص البن بهذه الطريقة، يأتي إلي زبائن وعشاق القهوة من جميع محافظات مصر، مثل مرسي مطروح وأسوان والمحافظات الأخرى المجاورة، وأنه ليس لديه نيه فى أن يقوم بتغير هذه الطريقة أو أن يأتى بماكينات جديده، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية وعلى الإرث.



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (1)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (2)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (3)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (4)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (5)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (6)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (7)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (8)



حكاية أقدم مطحن بن بطنطا (9)