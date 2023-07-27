اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 06:30 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

الخميس، 27 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021 وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

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