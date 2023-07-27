حصاد الوزرات.. الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021
بالطبل والمزمار.. أسرة العاشر على الجمهورية بالثانوية الأزهرية تحتفل بتفوقه.. صور
نتيجة الثانوية العامة 2023.. تحديد قائمة الأوائل خلال ساعات
أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالميادين المجاورة لعزبة خير الله
"التموين" تستعد لصرف مقررات شهر أغسطس الأسبوع المقبل
الكهرباء: 11 ألفا و650 ميجا احتياطي بالشبكة وتخفيف الأحمال بقدرة 2500 ميجا
مصلحة الميكانيكا والكهرباء تتمكن من إثبات ملكيتها لمحطة زهور الأمراء بالدلنجات
وزيرة البيئة: تطبيق منظومة المخلفات يهدف لتحسين مستوى الخدمة وضمان استدامتها
وزيرة التضامن: تجهيز 51 مدرسة بالقاهرة وأسيوط بالتكنولوجيا لمساعدة ذوى الإعاقة
مرصد الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستغل الأزمات الداخلية للتوسع داخل القارة السمراء
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