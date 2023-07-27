حصاد الوزرات.. الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: بدء حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021

بالطبل والمزمار.. أسرة العاشر على الجمهورية بالثانوية الأزهرية تحتفل بتفوقه.. صور

مصلحة الميكانيكا والكهرباء تتمكن من إثبات ملكيتها لمحطة زهور الأمراء بالدلنجات