جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: الاستثمارات الروسية بأفريقيا 40 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التعالي الذي كان يتعامل به الغرب مع الدول الأفريقية لم يكن شيئا مستحبا أو ذا مصداقية.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارب على الصعيد الاقتصادي بين روسيا ودول القارة الأفريقية له العديد من الدوافع، فهناك ملفات كثيرة مطروحة يتم العمل عليها من أجل الهيمنة على الدولار.

وتابع، أن الدولار يسبب أزمة كبيرة جدا لعدد من دول المنطقة مثل تركيا ومصر وروسيا، مشددًا على أن توفير الأمن الغذائي لدول القارة أمر مهم جدا للدول كلها.

وواصل: "توجد أزمة في أفريقيا إلى حد بعيد وهي متعلقة بنقص الغذاء، وروسيا يمكنها توفير الغذاء، كما أن موسكو تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها مع الدول الأفريقية".

وأكد، أن روسيا تسعى إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وشراكات استراتيجية بأرقام كبيرة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية يقدر بنحو 20 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية تتعدى قيمتها 40 مليار دولار دشنتها روسيا في القارة.