تنفيذ 80% من مشروع برج ومول التحرير بالزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مشروع مول وبرج التحرير بمدينة الزقازيق، هو أحد المشروعات الخدمية والإستثمارية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، موضحا أن المشروع على مساحة 1047 مترا ويتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق من الأرضى إلى الثالث مخصصة لنظام جراحات وحدات تجارية والطوابق من الرابع والخامس والسادس مخصصة نظام وحدات إدارى والطابق السابع والثامن عبارة عن نادى اجتماعى.

وأوضح فى تصريحات خاصة، أن تكلفة المشروع بلغت 55 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ 80%، من المتوقع دخوله الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

كان التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس عبد التواب السيد رئيس منطقة تعمير شرق وغرب الإسماعيلية والمهندسة أماني عبد القادر المشرف على الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء والمهندسة رانيا عبد الفتاح نائبة رئيس المنطقة، وذلك لبحث ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في قطاعات الطرق والكبارى وتبطين وتغطية الترع ، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافط والمهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال اللقاء إستعرض رئيس جهاز تعمير سيناء المشروعات المقرر تنفيذها داخل محافظة الشرقية للعام المالي 2023 / 2024 م ، ومنها ، رصف جسر مصرف صان من أبو رجب حتى النقطة الثانبة بطول 8 كم، ورصف طرق وشوارع داخلية بمنطقة تقسيم المعلمين، وازدواج ورصف طريق بحر مشتول من كوبري الدمرداش حتى أرض المُلاك كفر الحصر بطول 2.1 كم وعرض 8 م.

وإنشاء ورصف طريق ميت أبو الأخضر وطريق أبو حاكم – ميت ابو علي ومدخل طحلة بردين بإجمالي 10 كم وعرض 8 م.

وإنشاء ورصف إمتداد مصرف إكوه من النكارية وحتى طريق القنايات بطول 2.5 كم وعرض 6 م، وإستكمال طريق أبو الأخضر من مدخل قرية العوامرة حتى فاقوس بطول 11 كم.

ورصف طريق السحاره أبو شلبي مفارق أبو كراسيع بطول 6 كم / إنشاء 2 نفق مشاه اسفل السكه الحديد بفاقوس، وإنشاء ورصف طريق ديرب نجم ميت غمر من النقظة الثابتة حتى قرية ابو ليله بطول 6 كم وعرض 8 م ، رصف طريق طارق بن زياد بطول 7 كم وعرض متوسط 6:8 م، تغطية مصرف اكوه بطول 1.1 كم واصل من النكارية من الكيلو 16 حتى الكيلو 17، وإنشاء حائط ساند على مصرف بحر مشتول.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء أن هناك تنسيق بين الجهاز المحافظة والجهات المعنية لتذليل أي عقبات أثناء تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتتابع بشكل مستمر معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول الي بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.