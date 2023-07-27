اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 07:51 ص
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تراجع أسعار كرتونة البيض بين 8 إلى 12 جنيها لتسجل 105 جنيهات

الخميس، 27 يوليو 2023 07:00 ص
تراجع أسعار كرتونة البيض بين 8 إلى 12 جنيها لتسجل 105 جنيهات البيض - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن فى سوق الجملة استقرارا ملحوظا اليوم الخميس عند 57 ويصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 63 جنيها إلى 65 جنيها حسب المنطقة، في حين شهد سعر كرتونة البيض انخفاض تراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الوراك من الفراخ البيضاء 64 جنيها والبانية 145جنيها، فى حين سجل الساسو 100جنيهات، والكتكوت الأبيض 9 جنيهات والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض تراجعات تراوحت بين 8 إلى 12 جنيها مستويات 105 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة والبيض البلدى 112 جنيها والبيض الأحمر 108 جنيها فى الجملة.

 


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