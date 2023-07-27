اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات إصابة فتاة بتسمم فى الصف

الخميس، 27 يوليو 2023 11:47 ص
تحريات لكشف ملابسات إصابة فتاة بتسمم فى الصف اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت فتاة بحالة تسمم فى الصف، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فتاة للتسمم فى الصف.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة أصيبت بحالة تسمم، وتم نقلها إلى مستشفى الصف المركزى لإسعافها وتلقى العلاج اللازم. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تسمم فتاة

الصف

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة