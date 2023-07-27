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المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:26 م
المتحدث باسم البرلمان الليبى ينفى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق
كتب: أحمد جمعة

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نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

 

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في بيان لها استغرابه لصدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن هذا الادعاء غير صحيح ومن المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل البرلمان الليبي، بحسب البيان.

 

وأوضح "بليحق" أن ما أقره مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.

 

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب باعتماد خارطة الطريق في المسار التنفيذي.

 

 

 

 

 


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