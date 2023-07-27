وأعرب وزير المالية الصومالي بمناسبة التوقيع -وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، عن شكره وتقديره للحكومة الروسية على دعمها للشعب الصومالي.

ووقع على الاتفاقية من جانب الحكومة الفيدرالية وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، ومن الجانب الروسي نائب وزير المالية الروسي Timur Igorevich Maksimov، بحضور نائب رئيس الوزراء الصوماليصالح أحمد جامع.