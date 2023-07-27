اليوم السابع
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الشرطة السويدية تسمح بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية غدًا

الخميس، 27 يوليو 2023 10:31 م
الشرطة السويدية تسمح بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية غدًا الشرطة السويدية
وكالات

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قالت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن قناة SVT التلفزيونية السويدية بأن شرطة ستوكهولم سمحت بمظاهرة غدا الجمعة يتم خلالها حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية.
 
وذكر المنظم فى طلبه أنه يعتزم "إحراق التوراة بولاعة"
 
ووصف هذا الإجراء بأنه "مطالبة بحقوق الأطفال في السويد التي يتم انتهاكها بشكل منهجي"، وسيشارك فيها أربعة أشخاص.
 
وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة، بينها حرق القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية.
 
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما عبر عن نيته بتنظيم مظاهرة وإحراق الإنجيل في جزيرة ريدارهولمن في ستوكهولم.

الشرطة السويدية

السويد

حرق التوراة

حرق المصحف الشريف



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