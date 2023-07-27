السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق محدود في منزل بقرية البرنس بدائرة مركز شرطة إطسا دون وقوع إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بالفيوم تلقت بلاغا باندلاع حريق محدود فى منزل بقرية البرنس بدائرة الوحدة المحلية للغرق بنطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية و الإسعاف، إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماد النيران قبل أن تمتد لباقى محتويات المنزل، أو المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع إصابات.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائي فى الدائرة الكهربية للمنزل، والتهمت النيران بعض محتويات المنزل من أثاث وبعض الأجهزة الكهربائية، وكانت كافة الخسائر مالية فقط، دون خسائر أو إصابات فى الأرواح البشرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.