البورصة: تنفيذ صفقة على شركة انسيا مصر للتجارة بقيمة 17.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة انسيا مصر للتجارة بحجم تداول 17.9 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المصرية الأوروبية للقرى السياحية-البستان بحجم تداول 5500 سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه، وصفقة على الشركة الطلائع للمنشآت العلاجية-ريلاكس إيجيبت بحجم تداول 401.8 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.9 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 75 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 22.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 36.3 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 159.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 20910 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 5202 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة.