اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان التايلاندى يجتمع الشهر المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد

الخميس، 27 يوليو 2023 09:10 م
البرلمان التايلاندى يجتمع الشهر المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد البرلمان التايلاندى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد البرلمان التايلاندى بأنه من المقرر أن يجتمع يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل لإجراء محاولة جديدة اختيار رئيس وزراء جديد، فى ظل الجمود السياسي المستمر بعد الانتخابات الوطنية التى جرت فى البلاد شهر مايو الماضى.

وأوضح البرلمان - في وثيقة تحدد جدول أعماله خلال الاجتماع المقبل، حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - أن من شأنه "أن ينظر ويصادق على الشخص المناسب ليصبح رئيسا للوزراء".


ومع ذلك فإن رئيس البرلمان، وان محمد نور ماثا، قال - للصحفيين في البرلمان قبل إصدار جدول الأعمال - إن التصويت قد يتم إرجاؤه بسبب عدم البت في مراجعة المحكمة لقرار سابق.


ومن المقرر أن تراجع المحكمة يوم الخميس المقبل، التماسا بشأن قرار حظر ترشح زعيم حزب "السير قدما"، بيتا ليمجاروينرات، لشغل المنصب، وفي حال قبلت المحكمة الالتماس، فإنه سيتم إرجاء التصويت البرلماني المقرر فى اليوم التالى.


البرلمان التايلاندى

تايلاند

الانتخابات الوطنية

أخبار تايلاند



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة