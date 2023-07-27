الاحتفال بالليلة الختامية لمولد أبو العباس المرسى بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تحتفل الطرق الصوفية بالإسكندرية والطريقة الشاذلية بمولد ابو العباس المرسى، اليوم الخميس، بحلقات الذكر والأناشيد عقب صلاة العصر بجوار الضريح وبالمسجد بحضور عدد كبير من المواطنين.

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن على الخزرجى الأنصارى المرسى، ولد بالأندلس عام 616 هـ، ويصل نسبه إلى الصحابى سعد الدين بن عبادة وكان جده الأعلى قيس بن سعد بن عباده أميرمصر من قبل سيدنا الإمام على بن أبى طالب.

وكأن ابو العباس المرسى عاشقاً للقرآن والتفقه فى أمور الدين وكان محباً لعمل الخير واشتهر بالصدق والأمانة وكان رمزاً للتاجراً الماهراً الأمين وقدوة للشباب فى التدين والنجاح فى التجارة ، وفى عام 640 اعتزم والده الحج بصحبه أخيه وامه وركبوا البحر وبالقرب من تونس هبت عاصفة وأغرقت المركب ومن فيها ماعدا أبو العباس ونجا من الغرق ، فاستقر فى تونس ومن بعدها انتقل إلى مصر بعد أن تعرف على الشيخ أبو الحسن الشاذلى.