إقبال المصطافين على شواطئ مطروح وسط أجواء مصيفية رائعة.. صور

مطروح - حسن مشالى

تواصل شواطئ مطروح والساحل الشمالي، جذب المصطافين، لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالطبيعة المتميزة والمناخ المعتدل، خاصة عقب إنهاء امتحانات الثانوية العامة، وزيادة نسب الإشغال المصيفى والفندقي وبداية ذروة المصيف.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، من شواطئ مدينة مرسى مطروح العامة، أجواء المصيف المبهجة، والسباحة واللعب بالرمال والتقاط الصور التذكارية، وركوب الألعاب البحرية، والاستمتاع بالطقس المعتدل والطبيعة الخلابة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير على الشواطئ المختلفة الأخرى، وقرى ومنتجعات الساحل الشمالي، خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع استمرار توافد المصطافين على الشواطئ خلال الفترة المقبلة وحتى بداية العام الدراسي الجديد.

وترتفع نسب الإشغال الفندقي والمصيفي، خلال هذه الفترة، وزيادة الحجوزات خاصة شهر أغسطس المقبل، الذي يمثل ذروة المصيف، والذي يشهد ارتفاعاً في نسب الإشغال الفندقي والمصيفي بشكل كبير، تصل إلى 100%، وتسجل إحصائيات محافظة مطروح، أنه توافد على شواطئ المحافظة الممتدة بطول أكثر من 300 كيلومتر حوالي 7 ملايين مصطاف سنويا، خلال موسم الصيف السياحي.

ويقبل المصطافون المتوافدون على مدينة مطروح، على الشواطئ القريبة من المدينة، والتي تناسب سباحة الصغار والكبار، لتدرج أعماقها، مما يجعلها آمنة لسباحة الجميع، وتتميز شواطئ خليج مطروح بإطلالة جميلة على المدينة، وخلوها من الأمواج العالية.

وتنتشر على الشواطئ الألعاب البحرية، ليستمتع بها الكبار والصغار من خلال رحلات اليخوت والقوارب وركوب الجيت سكى، والتحليق بالبراشوت الذي يسحبه لنش سريع، وغيرها من وسائل الترفيه المائية، إضافة إلى التقاط الصور مع الخلفيات الطبيعية الخلابة وتدرج ألوان مياه البحر.

وتتميز شواطئ مطروح، بالتنوع من حيث طبيعة الرمال ونقاء المياه، ومدى قربها من المدينة والمناطق السكنية، ويساعد هذا التنوع فى إقبال أعداد كبيرة من المصطافين من مختلف الفئات.



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (1)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (2)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (3)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (4)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (5)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (6)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (7)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (8)



إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مطروح (9)