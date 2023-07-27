إحالة عامل للجنايات لاتهامه بقتل طفلته الرضيعة فى الخليفة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الخليفة إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفلته الرضيعة، بسبب مشاجرة مع والدتها لرفضه عودة زوجته لمنزل أهلها فى الإسماعيلية.

كشفت التحريات التحريات والتحقيقات فى واقعة مقتل طفلة رضيعة على يد والدها بمنطقة الخليفة أن سبب قتل الأب لطفلته يعود لرغبة والدتها فى السفر بها إلى أهلها بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت التحقيقات إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته على إثرها قامت الزوجة باصطحاب طفلتها الرضيعة معها للسفر لمحافظة الإسماعيلية، لكن المتهم رفض وحاول اعتراض طريقها وتعدى على الطفلة الرضيعة ما تسبب فى مقتلها.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا يفيد بمصرع طفلة رضيعة على يد والدها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة، إثر إصابتها بجرح غائر فى الرأس نتيجة عدة ضربات من والدها أودت بحياتها، بسبب مشاجرة مع والدتها على السفر بها إلى منزل أسرتها.