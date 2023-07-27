إجراء 9 آلاف و 500 عملية عيون للمرضى الغير القادرين بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى إجراء 9 آلاف و500 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان، منذ بداية عملها بالمحافظة الى الآن.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، في تصريحات صحفية، أنهم في أسوان، يعملون بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى" ،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا من مرضى العيون.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان أجرى الكشف الطبي على 40 ألف مريض واجراء 9,500 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم (5000) نظارة طبية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

وأشار "بيان" لجمعية الاورمان أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض،واجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.