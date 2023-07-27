أفضل أطعمة يمكن تناولها خلال الموجة الحارة.. منها الطماطم والكرفس

مع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم تعويض السوائل المفقودة خلال الموجة الحارة، ويمكن أن يكون نظامك الغذائى اليومى له تأثير كبير على درجة حرارة جسمك، حيث يمكن أن تؤدى إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات إلى ترطيب جسمك فى موجة الحر، بحسب موقع hello magazine.
أفضل الأطعمة لتناولها فى موجة الحر
1. الطماطم
الطماطم تحتوى على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة، وهو مانع قوى للسرطان، وتحتوى الطماطم الحمراء على 94% من المياه.
2. الخضراوات الورقية
تتكون الخضر الورقية الداكنة من 80-95% ماء، ما يجعلها سهلة الهضم، وهذا يعنى أنها تمر عبر الجهاز الهضمى بسرعة، ما يعطى إحساسًا بالبرودة فى الجسم.
3. البطيخ
يروى البطيخ البارد حتى أشد العطش والفاكهة وفيرة طوال أشهر الصيف، شريحة بسيطة تقدم تجربة رائعة ومنعشة، البطيخ منخفض في السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع (95%)، ما يجعل تناوله لقمة باردة للغاية.
4. فلفل حار
ربما يكون آخر شىء تتخيله فى الطقس الحار، لكن الفلفل يحفز مستقبلات الحرارة فى الفم، ويعزز الدورة الدموية ويسبب لك التعرق، ما يبرد الجسم.
5. الكرفس
على الرغم من أنه ليس صحيحًا أن الكرفس عبارة عن طعام خالٍ من السعرات الحرارية، إلا أن هذا النبات يحتوي على 95%من الماء. بالإضافة إلى أن كوب الكرفس المفروم يحتوي على 16 سعرا حراريا فقط.
6. البروكلي
البروكلي رائع لك. يُعرف باسم الكربوهيدرات الذكية وغني بالألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم وتمنع الإمساك. يبدو هذا النبات الصليبي كثيفًا ، لكنه في الواقع 91 في المائة من الماء ، على الرغم من أننا على يقين من أن هناك الكثير ممن يجادلون بأن كوبًا من الماء ألذ من هذا البديل الأخضر
7. الخيار
يعتبر الخيار من الخضروات الرائعة لأيام الصيف الحارة لأنه يحتوى على الكثير من الماء للمساعدة في الحفاظ على برودة جسمك ، في الواقع ، يحتوي الخيار على 95% ماء.
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