اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 06:58 م
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أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الخميس، 27 يوليو 2023 06:29 م
أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء أوائل الثانوية الأزهرية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة.

 

وهم بالقسم العلمى: إیاد أحمد إبراهيم سيد أحمد مجموع 96.92‎%، ونادية أيمن احمد بدير عطية 96.92‎%، ويوسف محمود محمد محمود جمعة 96.31‎%،  ومحمود عثمان حامد حمدى محمد 96.15‎%، وبلال هانی محمد خضر أحمد 94.77‎%، وتسبيح محمد فوزى على عمر94.77‎%، ونادر السيد محمد السيد بحبح94.77‎%.

 

والقسم الأدبى: تسنیم مسعد عبد العظيم محمد عيد 85.42‎%،  مريم محمد عطية السيد سلامة 80.95‎%، وعبد الرحمن أيمن محمد أحمد عبد الوهاب 80‎%، وحلا أسامة محمد على سلامة حجاب 75.8‎%، وآلاء نصر محسن عودة سلام 73.97‎%.

 

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الشهاده الازهرية

اوائل الشهادة الازهرية

نتيجة الشهادة الازهرية

الثانوية

شمال سيناء



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