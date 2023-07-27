أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة.
وهم بالقسم العلمى: إیاد أحمد إبراهيم سيد أحمد مجموع 96.92%، ونادية أيمن احمد بدير عطية 96.92%، ويوسف محمود محمد محمود جمعة 96.31%، ومحمود عثمان حامد حمدى محمد 96.15%، وبلال هانی محمد خضر أحمد 94.77%، وتسبيح محمد فوزى على عمر94.77%، ونادر السيد محمد السيد بحبح94.77%.
والقسم الأدبى: تسنیم مسعد عبد العظيم محمد عيد 85.42%، مريم محمد عطية السيد سلامة 80.95%، وعبد الرحمن أيمن محمد أحمد عبد الوهاب 80%، وحلا أسامة محمد على سلامة حجاب 75.8%، وآلاء نصر محسن عودة سلام 73.97%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة