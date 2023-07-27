أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 2165 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

استمر سوق الذهب في مصر في تحركاته الضعيفة متجاهلاً نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس والذي فشل في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

الفترة الأخيرة شهدت انفصال في تسعير الذهب في السوق المحلي عن السوق العالمي، فقد استمر الذهب في السوق المحلي في الانخفاض التدريجي أو الاستقرار في الوقت الذهب شاهدنا تحركات كبيرة صعوداً وهبوطاً في سعر الأونصة العالمية.

عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي كانت السبب وراء التحركات الضعيفة في السوق المحلي مؤخراً، خاصة مع تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام إلى جانب ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في سوق الذهب.

أيضاً مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية ساهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار بعد أن زادت من المعروض المحلي مقارنة مع الطلب الذي يشهد تراجعا.