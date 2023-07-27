كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس 27 يوليو 2023، مع انتظام العمل في أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم من 3.5 إلى 7 جنيهات وسجل سعر البطاطس 8 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 12 إلى 17جنيها، والكوسة من 4 إلى 9جنيهات

وسجل سعر الجزر 6 الى 10 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 18 جنيها، والباذنجان البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والرومي من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.