6 معلومات حول تفاصيل مشروع تصنيع أكياس الدم لأول مرة في مصر

كتب عبد الحليم سالم

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع ‎فى إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع واستهداف توطين صناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات.

‎1 – يتم دراسة قامة مصنع هو الأول من نوعه فى مصر لإنتاج قرب (أكياس) الدم ووسائل منع التجلط والمستلزمات المستخدمة في عمليات نقل الدم للمرضى.

2 – سيتم المشروع بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية - بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة - وبالشراكة بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وشركتين من القطاع الخاص لسد احتياجات السوق المحلية.

3 – تصل الاحتياجات لنحو 2.5 مليون قربة سنويًا.

4 – المصنع سيركز على التصدير للأسواق المجاورة فى إفريقيا والدول العربية.

5 - قطاع الدواء التابع للوزارة لديه خطة عمل متكاملة لتوطين صناعة الدواء خاصة المواد الخام الدوائية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

‎6 - أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص للنهوض بصناعة الدواء فى مصر وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل ما يمتلكه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تكنولوجيا حديثة وخبرات متراكمة في الإدارة، وما تمتلكه الشركة القابضة للأدوية من أصول متنوعة يمكن استغلالها وزيادة عوائدها الاقتصادية بالتعاون المشترك لخدمة الاقتصاد القومي وخفض الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.