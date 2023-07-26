174 مشروعا بالخطة الاستثمارية فى القليوبية بميزانية تجاوزت 855 مليون جنيه

كشفت محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، عن ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 – 2024، والتي تضمنت الكثير والعديد من المشروعات التي تنوعت ما بين رصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير الكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وكذلك بند تحسين البيئة، وأيضا الكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، وغيرها من المشروعات، حيث تم تقدير مبلغ تخطي الـ 855 مليون جنيها كمخصصات للانتهاء من تلك المشروعات.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2023 – 2024، تضمنت العديد من المشروعات، وتنوعت أيضا لتشمل العديد والكثير من القطاعات المختلفة للنهوض بها، من أجل أن يشعر المواطن بالرضى بعد الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة للتسهيل عليهم والانتقال بمستوى الخدمة لمرحلة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ على أن الخطة تدعم اللامركزية وتنفيذها على أرض الواقع سيتم بدعم الخدمات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق المختلفة طبقاً للقانون والصالح العام، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التوجيه بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه "الهجان"، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، كما كلف مدير الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة مؤكدا أن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الاقتصاد المحلي لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وجاء إجمالي عدد المشروعات بالخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية، للعام المالي 2023 – 2024، 174 مشروعا، والتي تقدر بمبلغ 855.180 مليون جنيها، تم توزيعها على العديد من القطاعات المختلفة منها رصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير الكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وكذلك بند تحسين البيئة، وأيضا الكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، وغيرها من المشروعات.

وجاء بالمركز الأول وبنصيب الأسد من بين تلك المشروعات مشروعات رصف الطرق الداخلية بمدن ومراكز المحافظة، بإجمالي 72 مشروعا، أما في المركز الثاني فجاء بند تدعيم احتياجات الوحدات المحلية من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريد أثاث ومعدات مكتبية بـ 33 مشروعا، أما المركز الثالث فكان من نصيب تحسين البيئة من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدن والمراكز وإمدادها بالأدوات والمعدات اللازمة لتطوير تلك المنظومة.

أما في المركز الرابع جاءت مشروعات الإنارة والكهرباء بـ 27 مشروعا، من خلال إنارة الشوارع وتوريد أعمدة الإنارة وتوفير لمبات الليد وغيرها من وسائل تطوير المنظومة، أما مشروعات الأمن والمرور والإطفاء فهي مشروعات مشتركة وبلغ عددها 9 مشروعات، وجاء بالمركز الأخير مشروعات إنشاء وتطوير الكباري والأنفاق بإجمالي 3 مشروعات، والتي شملت رفع كفاءة وتطوير كوبري الأميرية بنطاق محافظة القليوبية، وأيضا مشروع إنشاء 3 كباري على محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة مع سور حديدي بالجزيرة الوسطى، وأيضا استكمال إنشاء سلالم متحركة لكباري منطقة وابور الثلج بمدينة بنها.