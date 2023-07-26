ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن وزير التعليم قوله :"اليوم لدينا 180 مدرسة تم تدميرها بالكامل، تم تدمير أكثر من 300 مؤسسة تعليمية، وتضرر أكثر من 1300 مؤسسة خاضعة لتقييم الخبراء، سواء كان من الممكن إعادة بنائها أم لا".

وبحسب كلماته، خصصت الحكومة الأوكرانية 1.5 مليار هريفنا أوكرانية لإقامة ملاجئ من القنابل قبل بدء العام الدراسي المقبل كما أن ثلاثة أرباع المدارس لديها ملاجئ من مستويات وجودة مختلفة.

وأضاف "75% من المدارس مزودة بملاجئ من القنابل، لكن هذا لا يعني أن 75% من التلاميذ يمكنهم استئناف الدراسة، أولويتنا هي استئناف الدراسة، وفي المناطق القريبة من مناطق القتال، سيتم إجراء الدروس عبر الإنترنت".

ومن أجل تحسين جودة التعليم، توصي الوزارة مؤسسات التعليم العالي أيضا باستئناف الدراسات عبر الإنترنت أو مباشرة إذا سمح الوضع الأمني بذلك. ويمكن للعديد من هذه المؤسسات إنشاء ملاجئ من الناحية المعمارية، لكنها في بعض الأحيان لا تكون واسعة بما يكفي لقبول جميع الطلاب.

وعلى صعيد آخر، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، اليوم بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة 55 مرة، حيث أطلقت 300 قذيفة، ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة ثلاثة أخرين.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بروكودين قوله "إن الروس استخدموا قذائف الهاون والمدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة والدبابات والطائرات وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والمركبات الجوية غير المأهولة".

واستهدفت الهجمات، مناطق سكنية عبر مدن خيرسون، كما ضربت مشروعا زراعيا في كاخوفكا.

يذكر أنه خلال ال(24) ساعة الماضية شنت القوات الروسية ضربة صاروخية واحدة و 65 ضربة جوية، وفتحت نيرانها بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة (ميلرز) 84 مرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



