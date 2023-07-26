وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء، تعليقا على الحكم الصادر من القاضي الفيدرالي جون تايجار، الذي من شأنه أن يبطل سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس بايدن ـ أنها "سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها".

وأشارت إلى أنها "ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايجار، لأطول فترة ممكنة"، مؤكدة أن "القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو هي ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".

وفرضت إدارة بايدن، منذ أكثر من شهرين، سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضى الأمريكية.

وقد يجبر هذا القرار القضائي الحكومة الأمريكية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.

وعلق القاضي الفيدرالى تايجار، حكمه لمدة 14 يوما كي يمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقتا لاستئنافه.