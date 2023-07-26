واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء - أن المساعدات تشمل أسلحة دفاع جوي وقذائف مدفعية وآليات مدرعة، وصواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى معدات أخرى ضرورية لدعم القوات الأوكرانية الشجاعة في ميدان المعركة، ومساعدتها على استعادة أراضيها والدفاع عن مواطنيها.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات ستصرف من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن هذه الحزمة هي الثالثة والأربعين لأوكرانيا.

وأدانت الوزارة في بيانها هجوم القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية بعد انسحابها من مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.

يذكر أن هذا الإعلان يأتي في خضم هجوم مضاد للجيش الأوكراني، يهدف إلى صد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد.