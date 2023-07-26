مكتب التنسيق يهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة التسجيل لاختبارات القدرات

كتب محمد صبحى

أهاب مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكبت التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد بطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.

وقال السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن لا مد للتسجيل باختبارات القدرات بعد انتهاء المدة المعلنة بالجدول الزمنى للتسجيل لاختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، موضحا أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، منح طلاب الثانوية العامة فرصة بمد التسجيل للتقدم لاختبارات القدرات إلى 3 أغسطس بدلا من 27 يوليو وذلك فى إطار الحرص على طلاب الثانوية للتسجيل لاختبارات القدرات.