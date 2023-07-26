اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مستشفى الفشن يستقبل جثة شاب توفى بإلة حادة فى بنى سويف

الأربعاء، 26 يوليو 2023 10:25 ص
مستشفى الفشن يستقبل جثة شاب توفى بإلة حادة فى بنى سويف جثة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف اليوم الأربعاء جثة شاب أربعينى وادعاء اهليته تعرضه للضرب من آخرين بأله حادة فى الرقبة وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى يفيد بوصول جثة لشخص فى بداية العقد الخامس من العمر إثر تعرضه للضرب فى الرقبة باله حادة من آخرين، .

 

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي؛ معوض ر ع 40 عامًا، يقيم دائرة مركز ببا، جثة هامدة، ادعاء ضرب من آخرين، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

 

تحرر المحضر اللازم اللازم واخطرت جهات التحقيق التى طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

مصرع شاب

مستشفى الفشن المركزى

جثة شاب بمستشفى الفشن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة