مستشفى الفشن يستقبل جثة شاب توفى بإلة حادة فى بنى سويف

استقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف اليوم الأربعاء جثة شاب أربعينى وادعاء اهليته تعرضه للضرب من آخرين بأله حادة فى الرقبة وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى يفيد بوصول جثة لشخص فى بداية العقد الخامس من العمر إثر تعرضه للضرب فى الرقبة باله حادة من آخرين، .

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي؛ معوض ر ع 40 عامًا، يقيم دائرة مركز ببا، جثة هامدة، ادعاء ضرب من آخرين، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

تحرر المحضر اللازم اللازم واخطرت جهات التحقيق التى طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.