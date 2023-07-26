مدير إعداد القادة يبحث التبادل الطلاب مع اتحاد الجامعات العربية بالأردن

كتب محمد صبحى

التقى الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بالدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد بمقر الاتحاد العام للجامعات العربية بالأردن، وقد جاءت هذه الزيارة الرسمية في إطار الاجتماعات التحضيرية لاقامة العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعات المصرية والعربية.

وأكد الدكتور كريم همام أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للوزارة، التي تضع دعم التبادل الطلابي وتأهيل الطلاب على مهارات القيادة والتواصل كأحد أولوياتها، وكذلك إكساب الطلاب مجموعة من المعارف المختلفة وتحسين قدراتهم القيادية.

وفي تصريح لمدير معهد إعداد القادة بشأن هذه الزيارة، أعرب عن سعادته بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعربية خاصة بعد تنفيذ البرنامج الاول لاعداد القائد العربي في فبراير الماضى بمدينة الأقصر بمشاركة 17دولة عربية ، وأكد أن هذه البرامج ستسهم بشكل كبير في تعزيز التفاهم الثقافي والأكاديمي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعات في المنطقة، مما سيساهم بدوره في تعزيز التعاون العلمي والثقافي، وهذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو بناء جيل من القادة المتميزين والملتزمين بالقيم العربية والإنسانية.

ويأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين المعهد واتحاد الجامعات العربية.

حضر الاجتماع من جانب اتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لإتحاد الجامعات العربية، لينا البيطار المدير العام لإتحاد الجامعات العربية، دينا أبو رزق منسق أنشطة اتحاد الجامعات العربية، مالك الخوالدة باتحاد الجامعات العربية