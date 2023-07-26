اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:16 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، على تهنئة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، فى اتصال هاتفي مع الطلاب، موجها الشكر للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق.

 

وحصلت أسماء عبدالله عبدالله محمد، الطالبة بمعهد أبو زيادة الثانوي، على المركز الأول، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، وحبيبة السيد مصطفى حسين، وحصلت على المركز الأول مكرر،  بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، كما حصل الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعة، على المركز الثاني" كفيف"، بمعهد أبو مندور الثانوي، وحصل على 581 درجة، بنسبة 80%.


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