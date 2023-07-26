"ماونتن فيو" تتعاقد على أرض جديدة بمساحة 638 فدان في مستقبل سيتي بأفضل مواقع القاهرة الجديدة

الشركة تستعد لإطلاق أحدث مشروعاتها بالربع الأخير من 2023.. وتستهدف مواصلة سعيها نحو الابتكار بمفاهيم غير مسبوقة

وقعت شركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري عقداً مع شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير قطعة أرض جديدة على مساحة 638 فدانًا في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة محفظة أراضيها، وتقديم المزيد من الخيارات السكنية لعملائها من خلال مجتمعات عمرانية متكاملة ومبنية علي علم السعادة في كافة مشاريعها داخل مصر وخارجها.

تجدر الإشارة أن هذه الأرض الجديدة تمثل إضافة هامة لمحفظة أراضي ماونتن فيو التي تتجاوز 3000 فدان وتضم 18 مشروعاً في ثلاث وجهات رئيسية غرب وشرق القاهرة، بالإضافة إلى المشروعات الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

تتميز الأرض الجديدة بموقعها الاستراتيجي في مدينة مستقبل سيتي، التي تقع بالقرب من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، ويحدها شمالاً طريق القاهرة السويس، والعاصمة الإدارية والطريق الدائري الإقليمي من الجنوب الشرقي، بالإضافة إلي محور الأمل بقلب المدينة والذي يربط طريق القاهرة السويس بطريق جنوب المستقبل كما تبعد نحو

25 دقيقة عن مطار القاهرة الدولي، و26 دقيقة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد المخطط إقامته على هذه الأرض خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم تدشين المشروع على الأرض الجديدة بحلول الربع الأخير من 2023، الذي يقام على مساحة تعادل حجم مدينة، ويتضمن جميع عناصر المدينة المتكاملة من الشقق والفيلات وجميع أنواع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مناطق تجارية لتلبية احتياجات السكان. كما سيضم المشروع The Lighthouse أحدث ابتكارات ماونتن فيو وهو مكان مخصص للسعادة المجتمعية مبني علي علم السعادة، مما يجعله مشروعًا متكاملًا ومتنوعًا يلبي كافة احتياجات العملاء. يشمل المشروع العديد من الخدمات والمرافق الحيوية المتطورة، مثل وسائل النقل والمساحات الخضراء والمدارس والمناطق الترفيهية، ليستمتع السكان بجودة حياة عالية مع توفير كل ما يحتاجون إليه بسهولة وسلاسة.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، عن تطلع الشركة للاستفادة من كافة فرص التوسع، بما يتوافق مع هدفها الرئيسي في تطوير مشروعات عقارية مصرية مبتكرة ذات مستوى عالمي، بعد نجاحها على مدار 18 عامًا من ترجمة علم السعادة في كافة مشروعاتها.

وأضاف "سليمان" أن استراتيجية الشركة تعتمد على تقديم منظور عقاري سكني مميز ومبتكر يبتعد عن النمطية، ويقدم حلولًا ذكية، مشيرًا إلى أن تعاقد الشركة للأرض الجديدة في مستقبل سيتي يأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع وزيادة محفظة أراضيها.

ومن جانبه، أبدى المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتي عن ترحيبه بالتعاقد مع شركة ماونتن فيو التي تمثل قيمة مضافة لمدينة مستقبل سيتي إحدي مدن الجيل الرابع التي تنميها شركة ميدار خاصة مع تبنيها أحدث المفاهيم المعمارية والتصميمية الحديثة، وأضاف القوصي أنّ المشروع الجديد يمثل مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً ومتعدد الاستخدامات، وسيشجع المزيد من المطورين على الاستثمار في مدينة مستقبل سيتي التي تمثل امتدادًا عمرانيًا ومستقبلًا واعدًا لمنطقة شرق القاهرة.,

ويأتي استحواذ الشركة على قطعة الأرض الجديدة في إطار استعدادات ماونتن فيو لإقامة أحدث ابتكاراتها والذي يُعد استكمالا لسعيها نحو الخروج عن المألوف وتقديم كل ما هو جديد للسوق العقاري، وذلك بعد نجاحها في مشروع iCity والذي تم تصميمه بالكامل على نظام رباعي الأبعاد، ليأتي المشروع الجديد بابتكار آخر يعيد تعريف المجتمعات السكنية ويغير شكل الصناعة.

جدير بالذكر أن مستقبل سيتي تقع في الجهة المقابلة لمشروع iCity الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتمكن من جذب الكثير من العملاء والمستثمرين، وذلك بفضل النظام رباعي الأبعاد 4D الذي يوفر خصوصية وتحرك حر للأفراد داخل المدينة، هذا بالإضافة إلى حلول ذكية لتحقيق الأمان والهدوء وتوفير سيولة مرورية للسكان، بما يعكس التزام المدينة بالاستدامة البيئية، ويمثل نموذجًا فريدًا للمدن الذكية لتحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.