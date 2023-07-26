مؤسسة شباب القادة: أكتر من 600 نشاط طلابى قدموا فى منصة YLF Leaders League

كتب محمود راغب

أكدت مؤسسة "شباب القادة YLF"، أنه للسنة الرابعة على التوالي، منصة الأنشطة الطلابية بتجمع أفضل أنشطة طلابية على مستوى الجمهورية في مكان واحد.

وأشارت مؤسسة شباب القادة ، إلى أن أكتر من 600 نشاط طلابي قدموا و فى التصفيات النصف نهائية أفضل الأنشطة الطلابية فى 6 مجالات مختلفة هيعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم متخصصة.

وتابعت:" مبروك لكل اللى متأهلين للمرحلة دى ونتمنالكم التوفيق في المسابقة النهائية."

وأشارت إلى أن YLF Leaders League أول و أكبر مسابقة تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأشارت إلى أن المسابقة تأتى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.