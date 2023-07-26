قطع الإنترنت وتدمير 43 منزلا فى حريق "جولدن فاير" بأوريجون الأمريكية.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسؤولون في ولاية اوريجون الامريكية إن حرائق الغابات التى اندلعت فى مطلع الأسبوع في جنوب الولاية، أدى إلى إحراق عشرات المنازل وفقد سكان المنطقة خدمة الاتصال بالطوارئ والشرطة.

وقالت قوات إطفاء الحرائق بولاية أوريجون، إن التقييمات الأولية للأضرار من حريق "جولدن فاير" شرق الولاية أظهرت تدمير 43 منزلاً كما التهمت النيران أكثر من 40 مبنى خارجي.

وقال مسؤول الإطفاء إنه يعتقد أن معظم المباني احترقت يوم السبت عندما بدأ الحريق وانتشر بسرعة في الطقس الحار والرياح العاتية، وأضاف ان اطقم الإطفاء لم تستطع الوصول للمباني المحترقة بسبب الظروف الغير امنة.

كما ألحق الحريق أضرار كبيرة بكابل للانترنت أثر على معظم سكان مقاطعة ليك المجاورة البالغ عددهم 8200 نسمة ، مما تسبب في فقدان خدمة الإنترنت والهاتف والاتصالات، أعلن مجلس مفوضي مقاطعة ليك حالة الطوارئ يوم الاثنين بسبب انقطاع التيار وقال إن تقديرًا لاستعادة الخط غير معروف بعد.

قال مسؤولون إن أطقم العمل أحرزت تقدمًا بشأن الحريق، حيث أبقته ضمن نطاقها الأصلي، على الرغم من وجود احتمالية كبيرة لاستمرار الحريق في النمو بسبب الحرارة والرياح العاتية والوقود المتاح، وأشاروا الى إنه تم تخفيض بعض عمليات الإجلاء الإلزامية يوم الثلاثاء، لكن عدة مئات من المنازل لا تزال متأثرة بعمليات الإجلاء على جميع المستويات.