عمرو القاضى: العلمين الجديدة ساهمت فى الترويج للسياحة

كتب محمد أسعد

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين القادمين من الدول العربية، ولأول مرة زيادة معدلات السياحة الأوروبية لمنطقة الساحل الشمالي بشكل عام خاصة السائحين القادمين من دول إيطاليا والتشيك وصربيا وجنسيات أخرى.

أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن اهتمام بالدولة بمدينة العلمين بشكل خاص ومنطقة الساحل الشمالي بشكل عام، وما يحدث من تطوير في مدينة العملين الجديدة وانطلاق مهرجان العلمين ساهم في اهتمام السائح الأوروبي بزيارة الساحل الشمالي، خاصة وأن الساحل الشمالي المصري من أجمل الشواطئ على البحر المتوسط، ومتوقع زيادة نسب الإقبال خلال الموسم الحالي والمواسم القادمة بشكل أكبر.

وعن جنسيات السائحين القادمين لمدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، قال القاضي إن القادمين من دول الخليج النسبة الأكبر، وزيادة الأعداد الأسبوع تلو الآخر، ولأول مرة تشهد منطقة الساحل الشمال سائحين أوروبيين ومن دول إيطاليا والتشيك وصربيا وجنسيات أخرى لو تكون تقصد هذه المنطقة من قبل.

وأكد الرئيس التنفيذ لهيئة تنشيط السياحة على أن وزارة السياحة والآثار والهيئة انتهجوا استراتيجية جديدة للترويج السياحي فيما بعد انتهاء أزمة كورونا تقوم أحد محاورها على أن يتم تنفيذ العديد من الفعاليات بكافة أشكالها سواء كانت فنية أو رياضية وثقافية وغيرها وفي كافة المحافظات لنثبت للعالم أن مصر "نابضة بالحياة"، وبها مقاصد سياحية كثيرة، ولكل مقصد سياحي طبيعة خاصة وطعم خاص به وينفرد عن غيره بالعديد من المزايا والفعاليات الملائمة والمتماشية مع طبيعة هذه المقاصد وحسب طبيعتها الجغرافية.